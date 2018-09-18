Астана, 18 сентября, 2018, 19:43 — ИА Регнум. В Казахстане двоих мужчин приговорили к трем суткам заключения из-за нарушения требований администрации школы к внешнему виду учениц, сообщили 18 сентября в пресс-службе суда Актюбинской области.

Девочки в платках

Родители трех учениц не подчинились требованиям школы. Девочки, которые не посещали школу, также были наказаны — они остались на второй год. Несмотря на арест, родители продолжат отстаивать право школьниц ходить в платках. Девочки до сих пор не посещают школу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в нескольких школа Актюбинска администрация не допустила к занятиям девочек из-за ношения платка. Ранее министерство образования и науки Казахстана выпустило приказ, запрещающий ношение платков в школе.