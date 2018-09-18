Чебоксары, 18 сентября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Чувашии планируют принять закон о статусе лиц, замещающих государственные должности республики. Предусматриваются основания замещения и прекращения полномочий, определения прав, обязанностей и ответственности высокопоставленных персон, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дом Правительства Чувашской Республики

Согласно представленному перечню должностей, законопроект касается главы Чувашии, премьера, министров, руководителя администрации главы Чувашии, полпреда республики, спикера Госсовета, его заместителей и руководителей комитетов, мировых судей, председателя ЦИК региона, его заместителей и секретаря, главу контрольно-счетной палаты Чувашии, уполномоченных по правам человека, ребёнка и по защите прав предпринимателей.

Согласно проекту, данные лица, помимо соблюдения Конституции и законов, обязаны «соблюдать при исполнении полномочий права и законные интересы граждан и организаций», беречь республиканское имущество (в том числе служебное) и не разглашать гостайну и сведения, полученные при исполнении полномочий о частной жизни и здоровье граждан, затрагивающие их честь и достоинство.

Также в документе указываются основания для отставки. В частности, в связи с истечением срока полномочий, увольнением по собственному желанию, за несоблюдение установленных ограничений, в связи с утратой доверия, утратой российского гражданства, а также на основании решений судов — о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявлением умершим, обвинительного приговора суда. При этом, согласно проекту, главу Чувашии нельзя будет снять с должности за утрату доверия.

Что касается гарантий, предлагаемых в законопроекте, то лицам, замещающим государственные должности Чувашии, предоставляются равные условия оплаты труда, 45-дневный оплачиваемый отпуск, возмещение командировочных расходов, предоставление служебного жилья при отсутствии собственного и государственное соцстрахование.