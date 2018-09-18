Челябинск, 18 сентября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В Челябинске долгожданное закрытие городской свалки привело к скоплению мусора на улицах. А граждане жалуются на несвоевременный вывоз бытовых отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

WaltiGoehner Мусор

В областном министерстве экологии и администрации Челябинска сейчас собирают информацию о точках, из которых не вывозят мусор. Недобросовестным перевозчикам, возможно, придётся уйти с рынка вывоза отходов — их заменят другие, готовые работать на имеющихся условиях.

Напомним, свалка была закрыта 11 сентября. Некоторые водители пытались на неё прорваться, но безуспешно — их встретили посты ГИБДД и общественники.

Сейчас мусор вывозят на три полигона за пределами Челябинска.