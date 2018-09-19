Варшава, 20 сентября, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Новым послом США в Польше Дональд Трамп назначил свою хорошую знакомую и личного друга Джорджетт Мосбахер. Что сможет поменять в польско-американских отношениях политическая леди, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Сама себя Мосбахер характеризует как «деревенщину, добившуюся всего» благодаря прямодушию и любви к правде. Слова у нее не расходятся с делом, и эта черта уже осложнила ей будущую дипломатическую работу, так как Мосбахер позволила себе критику польского «закона о холокосте», принятого для борьбы с утверждениями о вине поляков в уничтожении евреев во время Второй мировой войны. Облегчить же службу на дипломатической ниве для нее может дружба с Трампом, для обсуждения с которым тех или иных вопросов ей не нужно будет пробиваться сквозь бюрократические препоны.

В настоящее время Польша колеблется в своей политической линии, пытаясь понять, на что выгоднее сориентироваться — на плотное участие в проектах ЕС, уже принесших крупные дивиденды, или на США, которые смогут предоставить более интересные возможности. Правда, в последнем случае Польшу может ждать судьба инструмента агрессивного сдерживания России и Китая. Стоит ли такая игра свеч?

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