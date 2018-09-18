Тамбов, 18 сентября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 18 сентября, открылся I съезд православной молодёжи Тамбовской епархии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Eparhia-tmb.ru Съезд православной молодежи Тамбовской епархии

Преподавателей и студентов семинарии, представителей колледжей и вузов Тамбовской области, молодёжных общественных организаций от имени главы региона Александра Никитина поприветствовала вице-губернатор Наталья Астафьева. Было отмечено, что на протяжении многих лет Тамбовская епархия осуществляет тесное взаимодействие с различными молодёжными организациями региона. Первый съезд позволит подвести итоги этой работы и обозначить планы на будущее. Глава региона большое внимание уделяет молодежной политике, поддерживает молодежные проекты и инициативы и надеется, что проведение такого мероприятия станет на Тамбовщине доброй традицией.

Главной темой первого дня форума стало развитие добровольчества. Были представлены лучшие духовно-просветительские православные молодежные проекты в социально-культурной и образовательной сферах. В фойе тамбовского областного театра открылись тематические экспозиции, где можно ознакомиться с работами победителей конкурса «Красота Божьего мира», участников проекта «Мир дому сему…», произведениями иконописи и рисунков «Лик благословенный». Также наградят победителей заключительного этапа Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых». А завершится день образовательными экскурсиями по паломническим маршрутам.

19 сентября в рамках форума будут работать различные интерактивные площадки, на которых подведут итоги совместной работы тамбовской молодежи, благотворителей и представителей церкви. Запланированы тематические круглые столы и дискуссионные площадки, культурные и спортивные мероприятия.