Тамбов, 18 сентября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в «золотую лигу» национального рейтинга развития событийного туризма России за 2017 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Покровский фестиваль

Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине. В 2017 году количество участников событийных мероприятий увеличилось почти на 20%. Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова и традиционные игры «Атмановские кулачки», театральный фестиваль имени Рыбакова и фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной», Покровская ярмарка и фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова, рок-фестиваль «Чернозем» и День садовода, — об этих тамбовских праздниках сегодня знают за пределами России.

Ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил каждому городу и району развивать событийный туризм, который уже сегодня становится локомотивом их развития.

«Мы хотим показать всю самобытность тамбовских территорий, а каждая из них уникальная. В этом году в районах области прошли по-настоящему интересные, оригинальные событийные мероприятия. Многие из них — впервые, но уверен, что еще пара лет — и они станут частью востребованных туристических маршрутов», — считает тамбовский губернатор.

В этом году Тамбовская область выбрана в качестве площадки проведения финала регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2018. Вручать престижную награду решено во время Покровской ярмарки, которая стала визитной карточкой региона, потому что сегодня это самый яркий и успешный пример создания и развития крупного туристического события, говорят региональные власти.

Кроме того, Тамбовская область, как и ранее, вошла в «золотую лигу» национального рейтинга развития событийного туризма России за 2017 год, заняв 27-е место. Напомним, рейтинг был основан Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и впервые был составлен год назад. По словам учредителей, на сегодняшний день этот рейтинг является реальным динамическим инструментом оценки развития событийного туризма в регионах России, стимулирования повышения качества туристических событий. Внутри исследования регионы поделены на три лиги: золотую, серебряную и бронзовую (в зависимости от степени развития этого направления туризма).