Санкт-Петербург, 18 сентября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Территория полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом приведена в стабильное безаварийное состояние. На обеспечение безопасного содержания полигона в необходимом объеме выделяются средства из бюджета Санкт-Петербурга. Готовится к реализации проект по обезвреживанию жидких отходов, хранящихся на полигоне. Об этом во вторник, 18 сентября, заявили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Poligonkb.spb.ru Полигон «Красный Бор»

Ранее в тот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Нарьян-Маре заявил, что на полигоне «Красный Бор» сложилась критическая ситуация, требующая немедленных мер.

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В Комитете по природопользованию напомнили историю полигона «Красный Бор», который до 1992 года принимал токсичные отходы не только Ленинграда, Ленобласти и российского Северо-Запада, но и прибалтийских республик СССР.

«Объем накопленных на полигоне отходов оценивается порядка 2 млн тонн. Отходы размещены в 65 закрытых и 5 открытых картах. С января 2014 года полигон бессрочно прекратил деятельность по размещению отходов на своей территории», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в связи с прекращением приема отходов полигон преобразован в государственное казенное учреждение, потому что уже не может зарабатывать на приеме отходов и теперь финансируется из бюджета Санкт-Петербурга.

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Параллельно с приведением в порядок территории полигона была разработана концепция консервации полигона с частичной переработкой накопленных жидких органических отходов. Она одобрена властями и экспертами. Однако окончательный сценарий ликвидации накопленного на объекте вреда окружающей среде и механизм его реализации пока не выбран. Изучается и международный опыт, в частности предложения Финляндии.

«В августе 2018 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ компанией Fortum были представлены сценарии ликвидации накопленного на полигоне вреда окружающей среде», — отметили в комитете по природопользованию.

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В своем заявлении Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга также подчеркнул, что по его заказу разработан проект переработки жидких отходов, накопленных в «Красном Бору». Он одобрен на общественных слушаниях и в ближайшее время будет направлен на экологическую экспертизу.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство очистных сооружений на полигоне опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом может начаться в 2020 году.

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.