Милан, Италия, 18 сентября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Со следующего сезона, то есть с сентября 2019 года, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет сможет посещать миланский театр Ла Скала по билетам ценой в два евро, заявил во вторник, 18 сентября, министр культуры Альберто Бонизоли, сообщает La Repubblica.

Stevage Интерьер Ла Скала

По словам министра, соответствующие договорённости с руководителями театра уже достигнуты. Таким образом правительство намерено знакомить молодых людей с высокой культурой, которая сейчас недоступна для них и воспринимается ими скептически, отметил он.

Правительство предложит те же правила и другим оперным театрам, добавил Бонизоли. Какая доля билетов будет доступна по столь низкой цене, министр не уточнил.