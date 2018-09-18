Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» несмотря на эскалацию торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, 18 сентября передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 14,09 пункта (0,05%), до 26 076,21 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 1,94 пункта (0,07%), на уровне 2890,74 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 7,77 пункта (0,10%), до 7903,57 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению тарифов на $200 млрд китайских товаров. Китай намерен ответить пошлинами на ввоз товаров из США совокупной стоимостью $60 млрд.

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