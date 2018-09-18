Калуга, 18 сентября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Дней Калужской области в столице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, об основных направлениях сотрудничества двух регионов, деловой и культурной программе журналистам рассказали министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин и заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров.

Информационный центр правительства Москвы В Москве пройдут Дни Калужской области

«Мы — регион, который любит Москву и москвичей, — отметил Олег Калугин. — Нас связывает тесная дружба. Этот год был насыщен событиями, одно из важных — выборы мэра столицы, в которых приняли самое активное участие наши калужские москвичи, как мы говорим. Явка была большой. Это тот самый показатель, что москвичи чувствуют себя у нас как дома».

Дни Калужской области пройдут в Москве 20−21 сентября. Официальная программа начнется с церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Торжественное открытие и гала-концерт с участием творческих коллективов области пройдут вечером в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В течение двух дней запланированы «круглые столы» по обмену опытом в промышленной и социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте.

В рамках дней также состоится товарищеский матч по волейболу между командами регионов-соседей, ярмарка и выставка-дегустация продукции калужских товаропроизводителей, откроется фотовыставка туристических объектов области.

«Этот год стал перекрестным. Мы прекрасно провели Дни Москвы в Калужской области 13−15 июля. Это подтвердят те, кто побывал на реконструкции Великого стояния на Угре и гала-концерте московских звезд. Думаю, Дни Калужской области в Москве будут не менее колоритными и запоминающимися», — сказал Олег Калугин.

Заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров подчеркнул тесную связь и сотрудничество регионов-соседей по многим направлениям.

«У нас хорошие торгово-экономические отношения: в 2016 году оборот превысил 151 млрд. рублей. Эта тенденция имеет позитивную динамику. Большое количество москвичей имеют дачи и живут в Калужской области. А к нам ежедневно калужане едут учиться, работать. Думаю, наша дружба будет только крепнуть», — заявил он.

Организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов соглашения о сотрудничестве между департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, подписанном в 2017 году. Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения со столицей в долгосрочной перспективе.