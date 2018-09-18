Ереван, 18 сентября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Национальные банки Казахстана и Белоруссии подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности, сообщает 18 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

17 сентября в Ереване состоялось заседание консультативного совета по валютной политике центральных банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Главы финансовых регуляторов ЕАЭС обсудили будущую концепцию общего финансового рынка союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Алма-Ате состоялся форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в рамках межправительственного совета челнов ЕАЭС. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что члены союза должны сблизит свои позиции по вопросу применения технологии блокчейна.