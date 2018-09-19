Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Почему рекордный улов рыбы в Дальневосточном федеральной округе, побивший наивысшие показатели столетия, не смог дать ощутимое увеличение количества рыбы на рынках страны, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

Парадоксальная, грустная, а с точки зрения природоохраны, просто преступная ситуация сложилась с летней лососёвой путиной на Дальнем Востоке. Неспособность имеющейся инфраструктуры ни хранить, ни транспортировать выловленную рыбу привела к гигантским потерям добытого. Выловлено на Дальнем Востоке в целом 630 тысяч тонн лосося — сколько из этого количества дошло до потребителя, а сколько вывалили и уничтожили, подсчитать нельзя, но судя по тому, что никакого обвала цен на красную рыбу и икру не случилось, на рынке европейской части страны дальневосточной рыбы попало не так уж много. На Камчатке, давшей самые высокие показатели, тонны лосося сгнили — им были усыпаны дороги, леса и поля.

По данным, предоставленным железнодорожниками, падение перевозок рыбной продукции упало сразу на 11%. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обратился к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину с письмом, в котором он попросил открыто проанализировать эффективность управления в рыбохозяйственной сфере и охарактеризовал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день, как «регуляторный хаос».

Читайте подробности: Итоги дальневосточной лососёвой путины: уловы рекордные, рыбы нет

Читайте также другие статьи Ольги Демиденко по региональной тематике.