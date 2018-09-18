Севастополь, 18 сентября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя пожалуются в прокуратуру на чиновников правительства города, которые игнорируют работу на пленарных заседаниях местного парламента. Об этом 18 сентября во время очередной сессии заявила спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«Неявка коллег является нарушением основ федерального закона №222. Мы будем обращаться в надзорные органы», — подчеркнула Алтабаева.

По её словам, в очередной раз заседание пропустил представитель департамента финансов, который должен был представить доклад об исполнении бюджета Севастополя за первое полугодие 2018 года, в частности, о расходовании средств резервного фонда правительства города за второй квартал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года правительство Севастополя инициировало сокращение финансирования Заксобрания и контрольно-счётной палаты, спровоцировав конфликт исполнительной и законодательной власти. В июне глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти города-героя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.

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