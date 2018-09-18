Подгорица, 18 сентября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь и лично патриарх Иринея в создании напряжённости на Балканах. Выступая в эфире государственного телевидения, глава республики вновь подверг критике недавнее заявление сербского патриарха, сравнившего положение сербов в Черногории с временами фашизма и османского ига.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

«Он в очередной раз доказал, что Сербская православная церковь является основным проводником великосребского шовинизма в регионе и в Черногории. Она служит ударным кулаком идеологов Великой Сербии и имперских интересов России на Балканах. Всё это потребует очень пристального внимания со стороны черногорского государства в предстоящий период», — заявил Мило Джуканович.

Напомним, в июле патриарх Ириней в интервью черногорскому изданию «Дан» сравнил положение сербов в Черногории со статусом, который они имели в фашистском Независимом хорватском государстве в годы Второй мировой войны. Он также назвал немыслимыми для XXI века угрозы черногорских официальных лиц отнять имущество Черногорско-приморской митрополии Сербской православной церкви и пообещал, что церковь защитит митрополию всеми доступными средствами.

Комментируя слова патриарха, Мило Джуканович позднее заявил, что вопрос имущества митрополии будет решён в соответствии с «лучшими международными стандартами» по защите прав человека в рамках готовящегося в стране «Закона о свободе вероисповедания».

Читайте также: Черногория хочет взять под контроль митрополию Сербской православной церкви