Ханты-Мансийск, 18 сентября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Прокуратура Югры обратилась в Арбитражный суд ХМАО с иском к региональному управлению Росприроднадзора о признании недействительной лицензии, выданной региональному оператору ТКО «Югра-Экология». Якобы в заявлении о предоставлении лицензии предприятие указало ложные сведения о наличии у него необходимых заключений, дающих право на использование полигонов, которые фактически были выданы другим юридическим лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Мусорный полигон

В заявлении указывается, что в феврале 2018 года Росприроднадзор по ХМАО выдал лицензию АО «Югра-экология» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности в части сбора и их размещения на полигонах утилизации бытовых отходов в посёлках городского типа Андра и Октябрьское, а также в селе Кышик.

В ходе проверки прокуратура Югры установила, что данная лицензия была выдана АО «Югра-экология» незаконно, так как у предприятия отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам полигонов, которые оно планировало использовать для выполнения заявленных работ. Причём прокуратура заявляет, что АО «Югра-экология» в ходе лицензирования указало ложные сведения о наличии у него необходимых заключений, дающих право на использование полигонов в Октябрьском и Кышике, которые фактически были выданы другим юридическим лицам.

Дело назначено к разбирательству в предварительном судебном заседании на 31 октября 2018 года.

Отметим, что это уже повторный иск прокуратуры ХМАО к Росприроднадзору ХМАО по данному вопросу. Ранее он подавался в августе, но был отозван без объяснения причин. АО «Югра-Экология» стало победителем конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, и с ним был заключён контракт на десять лет на сумму 45,5 млрд рублей. Соперники АО «Югра-Экология», а ими были тюменские фирмы ООО «Компания «Рифей» и ООО «Утилитсервис», не согласились с результатами конкурса, обращались в судебные инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Компания «Рифей» учреждена Владимиром Шило, уставной капитал компании 10 тыс. рублей. Компания ООО «Утилитсервис», по открытым данным, учреждена Дмитрием Рассказовым, уставной капитал предприятия также составляет 10 тыс. рублей. АО «Югра-Экология» принадлежит правительственному Фонду развития Югры, уставный капитал — 48, 8 млн рублей. Претензии тюменских фирм сводились к тому, что правительственная комиссия выбрала в регоператоры свою же структуру.

Результатами конкурса по отбору регоператора ТКО в Югре заинтересовался генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который в июне заявил, что в Ханты-Мансийском автономном округе вскрыты нарушения законодательства при отборе регоператора, «в том числе коррупционного характера». После заявления Юрия Чайки природоохранный прокурор ХМАО Михаил Альшевский подал иск с претензией к региональному Росприроднадзору о нелегитимной выдаче лицензии АО «Югра-Экология». Дело признали экономическим и передали в Арбитражный суд ХМАО.