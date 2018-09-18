Вильнюс, 18 сентября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из торговли одежду с советской символикой, отреагировав на критику из Литвы и других стран Прибалтики, что эти товары «оскорбляют жертв советского террора», сообщило сегодня, 18 сентября, литовское агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», — сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва не только у себя дома борется с демонстрацией изображений символов СССР, приняв закон, который карает за такую демонстрацию. Власти Литвы официально обратились к американской сети Walmart с просьбой изъять из продажи в США майки с надписью СССР и изображением серпа и молота. Посол Литвы в США в своём обращении к руководству компании написал, что это оскорбляет чувства литовцев, хотя на территории Литвы нет ни сети Walmart, ни указанных футболок в продаже. Литовские консерваторы требуют у правительства Литвы принять новый закон, который запрещает пропаганду коммунистической идеологии, посчитав, что только запрет демонстрации советской символики в Литве — недостаточен.

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А в сентябре 2018 года на одну из торговых сетей Литвы ополчились из-за продажи обуви марки Soviet, однако позднее оказалось, что это давно действующая итальянская компания.