Ярославль, 18 сентября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Ярославская областная дума начала рассматривать поправки в региональный бюджет, которые предусматривают существенное увеличение расходов и рост дефицита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Проект изменений внес губернатор области.

Правительство Ярославской области

Объем расходов увеличивается на 2 млрд рублей, а доходов — всего на 176 млн. Таким образом после принятия поправок дефицит составит 1 млрд 823 млн рублей.

Как следует из аналитических материалов, размещенных на сайте Ярославской областной думы, основная масса прироста расходов связана не с новыми мероприятиями, направленными на развитие, а с текущим финансированием социальной сферы: общего и дошкольного образования, льгот на проезд в общественном транспорте, систем доступа к госуслугам. Судя по всему, эти расходы при принятии бюджета на 2018 год были сознательно занижены для принятия бездефицитного бюджета.

Обращает на себя внимание то, что ряд статей, напротив, сокращается. Наиболее серьезное урезание будет в сфере поддержки сельского хозяйства. На 89 млн сократится возмещение по кредитам сельхозпроизводителям. На поддержку племенного животноводства выделят меньше на 32 млн рублей. На 13 млн меньше достанется малым хозяйствам. На 6 млн меньше будет выделено на программу газификации и водоснабжения в сельской местности. А вот поддержка элитного семеноводства увеличится на 63 млн рублей — более чем в 4 раза.

Губернатор Ярославской области сократит расходы на себя — на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ потратят меньше на 580 тыс рублей (всего по этой строке в год было заложено 4,6 млн).

После принятия поправок доходы бюджета Ярославской области составят 68 млрд 841,9 млн, расходы — 70 млрд 719 млн.