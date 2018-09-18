Москва, 18 сентября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Подход Банка России к лицензированию страховых компаний по обязательному медицинскому страхованию, вероятно, изменится. Например, компаниям потребуется два года работы на рынке добровольного страхования, сообщила замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в ходе страхового форума.

Artur Pirojkov Полис ОМС

Помимо двухлетнего опыта работы, компаниям для получения лицензии потребуются представители на каждой из заявленных территорий. Новые требования сделают подход к лицензированию занимающихся ОМС компаний более ответственным.

Так, многие страховщики на всякий случай указывают в заявлении все российские регионы. Новые правила заставят их иметь на каждой территории по три представителя. Соответствующий законопроект подготовлен Минздравом, пояснила Никитина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донские законодатели предложили вернуться к обсуждению вопроса о передаче полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с регионального на федеральный уровень.

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