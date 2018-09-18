Москва, 18 сентября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Очередное заседание Военно-промышленной комиссии проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что мероприятие под началом российского лидера состоится 19 сентября в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенном рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Перед началом мероприятия Владимир Путин примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра города. Инаугурация градоначальника состоялась в московском концертном зале «Зарядье».

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