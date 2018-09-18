Санкт-Петербург, 18 сентября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на острове Большой Тютерс в Финском заливе, уничтожили на месте военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО).

Валентин Илюшин ИА REGNUM Поисковые работы на острове Большой Тютерс

Как отметили 18 сентября в пресс-службе ЗВО, уничтожено более 1,5 тыс. взрывоопасных находок, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции «Гогланд».

Среди них — 50-мм минометные мины, 40-мм, 76-мм, 88-мм снаряды от противотанкового и зенитно-артиллерийского вооружения.

Найденные мины и снаряды подорвали на специально оборудованной площадке, с соблюдением экологических норм. Вывозить их на полигон на материк было невозможно из-за сильной коррозии, грозящей самопроизвольным подрывом при транспортировке.

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Остров Большой Тютерс относится к числу внешних островов Финского залива, расположенных в радиусе 200 км от Санкт-Петербурга. Эти острова в разное время входили в состав Швеции, Финляндии и России. Принадлежавший Российской империи с петровского времени, остров Большой Тютерс в 1920 году по Тартускому мирному договору достался Финляндии, но в 1940 году отошел к СССР по итогам советско-финской войны.

Весной 1942 года остров был занят немцами, которые сделали его укреплённой базой своей береговой и зенитной артиллерии, плацдармом для атак на другие советские острова. Но в сентябре 1944 года оккупанты были вынуждены убраться с острова, бросив в большом количестве технику и вооружение. Однако перед этим они полностью заминировали Большой Тютерс, фактически сделав его недоступным и смертельно опасным для людей на многие десятилетия. В связи с этим и появилось название «остров смерти».