Ярославль, 18 сентября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Комитет по социальной политике Ярославской областной думы приступил к рассмотрению законопроекта «О временных мерах поддержки граждан пожилого возраста в Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Комитет по соцполитике Ярославской областной думы

Проект закона предусматривает льготы для граждан пожилого возраста. В самом законопроекте не указано, что это граждане 55 и 60 лет, однако об этом говорится в пояснительной записке.

Понятие пенсионного возраста при назначении льгот мы предлагаем заменить на возрастной ценз — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Суммы всех льгот до 2023 года сохраняются в полном объеме», — пояснила председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова.

Фактически закон дублирует все существующие льготы и компенсации для пенсионеров: проезду, оплате коммунальных услуг. Однако действовать они будут «временно» — с 1 января 2019 до 31 декабря 2023 года. Что будет дальше, будет зависеть от возможностей бюджета региона.

Интересно, что Ярославская областная дума начала рассмотрение этого законопроекта до окончательного принятия Госдумой закона о пенсионной реформе.