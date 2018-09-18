Чебоксары, 18 сентября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. В Чувашии в бюджеты всех уровней за восемь месяцев 2018 года мобилизовано более 32,1 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами. Это на 14,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM в УФНС по Чувашии.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

В структуре доходов поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней обеспечены налогом на добавленную стоимость на 30,9%, налогом на доходы физических лиц — на 24,9%, налогом на прибыль — на 22,3%, налогами на имущество — на 8,6%, акцизами — на 5,5%, остальными налогами и сборами — на 7,8%.

Всего поступило 32 106,2 млн налоговых платежей. В том числе в федеральный бюджет собрано 11 190,1 млн рублей, или 117,5% к январю-августу 2017 года. Основную долю составили налог на добавленную стоимость (на 88,6%) и налогом на прибыль (6,2%).

В территориальный бюджет поступило 20 916,1 млн рублей, что на 12,5% выше аналогичного прошлогоднего периода. Из них 38,2% приходится на НДФЛ, 30,9% — налог на прибыль налоги, 13,2% — налог на имущество.

Поступления в республиканский бюджет Чувашии составили 17 495,8 млн рублей, или 114,5% к соответствующему периоду 2017 года. В местные бюджеты собрано 3420,3 млн рублей, или 102,9% к уровню января-августа 2017 года.

Сумма доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составила 15 774 млн рублей, или 104% к январю — августу 2017 года.