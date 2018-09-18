Армянск, Крым, 18 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Если собственник «Крымского титана» самостоятельно не ликвидирует последствия загрязнения окружающей среды, власти Республики Крым рассмотрят вопрос перехода завода в собственность государства. Об этом 18 сентября журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Viktor5212 Армянск. Завод «Крымский титан»

«Я считаю, что ликвидацией последствий должен заниматься собственник предприятия, из-за которого они произошли… Если собственник материально не в состоянии это делать и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе и о принятии завода в государственную собственность Республики Крым. Мы не собираемся тратить за частников средства и вкладывать их без понятной перспективы», — подчеркнул глава РК.

По его словам, сейчас главное понять, имело ли предприятие и те, кто отвечает за состояние окружающей среды, возможность спрогнозировать эту ситуацию и предупредить органы государственной власти о происходящем.

«Исследованием проб воздуха, воды и почвы занимаются лучшие российские учёные. В причинах происшествия разбираются прокуратура и следком, которые дадут правовую оценку происходящему», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители Армянска стали жаловаться на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. 4 сентября власти республики сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, поскольку из кислотонакопителя завода «Крымский титан произошёл выброс. Работа предприятия, которое принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, была приостановлена, а из города эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.