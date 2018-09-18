Калуга, 18 сентября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Часть детских оздоровительных лагерей Калужской области не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщила 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Юлия Иконникова, в ходе прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего хранения продуктов питания, невыполнения требований по хранению суточных проб, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, а работники детских оздоровительных учреждений не проходили медицинские осмотры.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекционное отделение в детском лагере

Наибольшее число нарушений требований законодательства выявлено в деятельности лагерей дневного пребывания детей. Например, в Сухиничском районе в одном из дневных лагерей при школе на территории игровой площадки обнаружилась крупная емкость (600 л) для полива без защитной крышки; в смывах с обеденных столов лагеря в Кировском районе обнаружили кишечную палочку; в помещении пищеблока лагеря при школе в Ферзиковском районе обнаружили продукты, запрещенные для питания детей (сухие супы с вермишелью быстрого приготовления, уксус и кофе).

Также в ходе проверок выявились факты нарушения требований законодательства в палаточных лагерях, в работе загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Прокуратурой Юхновского района установлено, что на территории района организован несанкционированный детский палаточный летний лагерь, работники которого не имели медицинских книжек, в штате отсутствовали медицинские работники. В лагере не соблюдались требования пожарной безопасности. На территорию детских оздоровительных лагерей Калуги пускали посторонних, в том числе на автомобилях, нарушая пропускной режим, также там зафиксировали отсутствие кнопки экстренного вызова полиции, системы видеонаблюдения.

«Всего по результатам проверок прокурорами выявлено свыше 160 нарушений при организации летней оздоровительной кампании, для устранения которых внесено более 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено около 50 должностных лиц, к административной — 21», — заявила Юлия Иконникова.

Напомним, в Калужской области летом 2018 года работало 375 детских организаций, в том числе 13 загородных лагерей, семь санаториев, 342 лагеря с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха, девять туристических и палаточных лагерей. В летние каникулы отдохнуло порядка 90 тыс. детей региона. На организацию детского отдыха властями было выделено около 126 млн рублей.

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