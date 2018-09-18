Кемерово, 18 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Шейбак занял пост заместителя председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва. Юрий Шейбак избран в Совет народных депутатов Кемеровской области по Мысковскому одномандатному избирательному округу. Его кандидатуру поддержали 75% избирателей, которые приняли участие в голосовании. Выборы состоялись 9 сентября этого года.

Служба по связям с общественностью СГК Представитель СГК стал зампредом бюджетного комитета кузбасского парламента

«Благодарю земляков за оказанное мне доверие, — сказал Юрий Шейбак. — Кемеровская область всегда была для меня домом, здесь я состоялся как человек и профессионал. Вся моя трудовая деятельность связана с энергетическим комплексом региона. Сегодня Кузбасс нуждается в переменах, в новых импульсах развития. Я готов приложить свои знания, опыт, чтобы наш регион двигался вперед и становился всё более комфортным для жизни».

Юрий Шейбак родился в 1953 году в городе Болотное Новосибирской области, но практически вся его жизнь связана с Кемеровской областью, сообщает служба по связям с общественностью СГК. Его стаж работы в энергетической отрасли страны превышает 40 лет. Прошел путь от инженера-электрика до директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», крупного российского энергетического холдинга. Неоднократно награжден ведомственными и областными наградами.

Первая сессия областного Совета народных депутатов пятого созыва состоялась 14 сентября. На ней был избран председатель кузбасского парламента, определен состав комитетов и комиссий, а также утверждены их руководители.

Юрий Шейбак стал заместителем председателя одного ключевых комитетов регионального парламента — комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов.