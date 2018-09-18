Ярославль, 18 сентября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Банковская комиссия за отопление и горячее водоснабжение для жителей Кировского и Дзержинского районов Ярославля взиматься не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Pixabay.com Квитанция

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре жителей двух районов города предупредили о том, что при оплате услуг ТГК-2 будет взиматься банковская комиссия. Это связано с переходом компании на прямые договоры с жителями. Ранее банковская комиссия была заложена в плате за «Содержание и ремонт жилья» и управляющие компании компенсировали энергетикам эти затраты.

Однако после перехода на прямые договоры управляющие компании отказались это делать. В связи с чем ТГК-2 предупредила, что при оплате в банках и на почте с жителей будет взиматься комиссия. В конфликт вмешались власти города и области.

С 18 сентября в банках не будут брать комиссию при расчетах за горячую воду и отопление. Данные расходы взяла на себя ТГК-2. Решение было принято по итогам обсуждений при участии руководителей области и города и представителей ТГК-2», — сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

В случае, если банки все-таки будут требовать комиссию, городские власти предлагают жителям жаловаться по телефонам, указанным в квитанциях.