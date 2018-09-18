Санкт-Петербург, 18 сентября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. С 11 по 14 сентября Кострома принимала у себя Чемпионат России по конному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Петербургские паралимпийцы заевали 8 медалей на соревнованиях.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Конники ЧР ЛИН

Как сообщает благотворительный фонд «Точка опоры», на Чемпионате России по паралимпийской выездке выступило двадцать шесть спортивных пар. Всадники соревновались в программах: Предварительный, Командный приз, КЮР (вольный стиль, эффектные движения и элегантность).

Восемь медалей завоевали петербургские спортсмены из ОКЦ «Солнечный остров»: Екатерина Кириенкова — абсолютный победитель — три золотые медали, Ефимова Екатерина взяла серебро и бронзу, Алексей Хренов так же серебро и бронзу, Андрей Сидоров — серебро.

При поддержке партнёров БФ «Точка опоры» и частных благотворителей было заказано и передано в «Солнечный остров» три новых седла:

«Прекрасная амуниция позволяет спортсменам правильно и результативно готовиться к соревнованиям любого уровня и в любых условиях. Спасибо большое!», — отметила в разговоре с БФ «Точка опоры» Ольга Сочеванова, тренер паралимпийской сборной Петербурга по конному спорту.

Для завершения проекта желающие могут поддержать петербургскую сборную в приобретении амуниции для петербургских всадников.