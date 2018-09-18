Донецк, 18 сентября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Украине не удастся добиться эскалации военного конфликта в Донбассе, разорвав дружбу с Россией, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) ДенисПушилин, сообщает 18 сентября «Донецкое агентство новостей».

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Тебе — налево, мне — направо

По его словам, даже если президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о разрыве договора о дружбе с Россией, к обострению в Донбассе это не приведет.

«Мы сейчас видим, кто нам друг, кто враг», — отметил Пушилин.

Напомним, ранее Порошенко подписал решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Тем не менее данное решение должна еще одобрить Верховная рада.