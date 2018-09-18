Москва, 18 сентября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Москве следственные органы начали выяснение обстоятельств убийства гражданина иностранного государства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, о совершённом преступлении в полицию накануне, 17 сентября, сообщил случайный очевидец.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пролитая кровь

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Свидетель рассказал, что на участке Горьковского шоссе около поворота на город Электрогорск на обочине дороги в автомашине находятся два иностранца, один из которых в крови.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 30-летнего иностранца с ножевым ранением шеи. Также в машине находился его 32-летний соотечественник. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Причастные к преступлению лица устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Москве был убит гражданин Китая. Трое неизвестных избили мужчину прямо рядом с его местом работы в торговом центре на Тихорецком бульваре. От полученных травм иностранец скончался. Злоумышленники забрали у него 50 тысяч рублей.