Краснодар, 18 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Высокооктановый бензин «Евро 6» поступил в продажу на заправочных станциях Краснодарского края и в течение сентября появится на большинстве АЗС «Роснефти», сообщает 18 сентября пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

Пилотный проект по выпуску нового бензина ATUM — 95 «Евро 6» стартовал в апреле этого года в Башкирии. Краснодарский край стал вторым регионом, где «Роснефть» расширяет топливную линейку бензином с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

«Новое топливо для АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае производится на Саратовском НПЗ, который является Лауреатом премии Правительства РФ в области качества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокое качество «Евро 6» подтверждено заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). В новом бензине меньше серы и вредных веществ, что снижает коррозионную активность и токсичность выхлопных газов. Количество отложений на впускных клапанах и в камере сгорания двигателя автомобиля снижается на 12,5% и 12,7% соответственно.