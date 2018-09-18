В России назвали причины крушения Ил-20: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Официально: самолёт Ил-20 сбили сирийские ПВО;
- США рекомендуют нарастить авиационную группировку;
- В Киеве придумали очередной способ «вернуть Крым»;
- В России названы регионы-лидеры по расходам на ЖКХ;
- Жители России художественной литературе предпочитают новости в соцсетях.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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