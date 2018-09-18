Москва, 18 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Почти 20 тыс. жителей Москвы были ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов по различным категориям исполнительных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по столице.

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В ведомстве уточнили, что ограничены в праве управления транспортными средствами на начало сентября 2018 г. были более 19,6 тыс. жителей столицы. Из них более 14,3 тыс. постановлений были вынесены в отношении должников по алиментным обязательствам.

«Взыскано (с должников) свыше 384 млн рублей, по алиментным обязательствам задолженность была погашена на общую сумму в размере более 283 млн рублей», — говорится в сообщении.

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