Улан-Удэ, 18 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ и 13 муниципальных образованиях Бурятии стартовал отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, руководители муниципальных образований республики 18 сентября доложили главе Бурятии Алексею Цыденову о готовности к отопительному сезону 2018−2019 годов.

Josh Wedin Батарея отопления

К 17 сентября тепло пришло в 12 районов Бурятии (Баргузинский, Хоринский, Баунтовский, Окинский, Бичурский, Еравнинском, Мухоршибирский, Курумканский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Муйский, Северобайкальский), а также в города Северобайкальск и Улан-Удэ. В остальные муниципалитеты тепло придёт до 30 сентября.

По словам министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николая Рузавина, подключение объектов и регулировка параметров подачи теплоносителя занимает до 10 дней.

«На сегодня запас угля для начала отопительного сезона сформирован во всех муниципальных образованиях республики», — заверил министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным властей Бурятии, в целом на подготовку к отопительному сезону в регионе выделено около 1,2 млрд рублей.

В Улан-Удэ к централизованному отоплению подключены 2219 домов, протяженность сетей теплоснабжения — более 400 км. Заполнение сетей началось 17 сентября.