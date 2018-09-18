Москва, 18 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Решение Банка России поднять ключевую ставку до 7,5% было достаточно неожиданным для большей части участников рынка. Основным стимулом к такому шагу, как отметили в самом ЦБ? стала нарастающая напряженность на глобальных рынках и слишком быстрый рост инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Вопрос ребром

«По реакции валютного рынка стало понятно, что это не привело к существенной перестановке сил, поскольку объем коротких позиций по рублю все еще высок. Напряженность вокруг высокодоходных валют развивающихся рынков так же охраняется в том числе из-за ввода новых импортных пошлин в размере 10% на китайские товары на сумму $200 млрд, что может привести к новой волне девальвации юаня и по цепной реакции привести к снижению остальных валют EM», — пояснил эксперт.

Ситуация на долговом рынке практически не меняется уже несколько дней, индекс государственных облигаций RGBI находится у отметки 133 и динамика последних двух дней практически нулевая. У рубля пока нет поддержки со стороны потоков внешнего капитала, именно поэтому, взять четкую тенденцию к укреплению будет сложно.

«С технической точки зрения пара USD/RUB сегодня, 18 сентября, торгуется у уровня поддержки в районе 67,20. На фоне общей слабости доллара рубль может локально укрепиться до отметок 67−66,50, откуда, с большей долей вероятности, рост пары продолжится», — считает Кятов.

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