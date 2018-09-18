Тунис, 18 сентября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Все чаще туристы, посетившие Тунис, становятся жертвами преступников. Самым распространенным способом «потери» денег и ценностей для отдыхающих являются воровство и кражи.

Пляжи Суса. Туни

От воровства отдыхающие не застрахованы ни на улицах, ни в отелях. В середине сентября горничная одной из тунисских гостиниц похитила у арабского спортсмена из номера порядка 1200 евро и фототехнику. Факт кражи был зафиксирован камерами наблюдения, расположенными в отеле: сейчас горничная заключена под стражу. Возможно, если бы не спортивные достижения пострадавшего, руководство отеля попыталось бы закрыть глаза на подобный случай.

Бдительность туристам нужно сохранять и в аэропортах Туниса. В начале осени два носильщика багажа международной воздушной гавани в Хаммамете были арестованы за кражу чемоданов и сумок у туристов. Похищенные предметы были изъяты у злоумышленников — вскоре ожидается суд.

Расслабляться на песчаных пляжах специалисты также не рекомендуют: пляжные воры только и ждут этого. Преступники некоторое время следят за жертвой, а затем похищают деньги и ценности. Об одном из таких случаев стало известно недавно из уст владельца туристического агентства, приехавшего в африканскую республику с детьми на отдых. Из карманов его брюк, оставленных у воды, злоумышленники похитили более 8 тысяч долларов. Сейчас расследование по этому факту ведется, однако особых результатов никто не ждет — найти воров можно только по горячим следам.

К сожалению, сложная экономическая и политическая обстановка в Тунисе толкает некоторых местных жителей на зарабатывание денег нечестным путем. Власти страны не могут обеспечить достаточное количество рабочих мест, а цены и налоги при этом растут. Недовольство население вынуждено выражать только двумя путями — митингами и забастовками. Однако эксперты уверены, что если социальная напряженность не будет снижена в ближайшие месяцы, возможно повторение масштабных акций протеста, подобных тем, которые сотрясали страну в начале этого года.

Стоит отметить, что неприятности у отдыхающих в Тунисе могут возникнуть и не по вине преступников. В середине сентября пассажиры одного из рейсов прилетели в Москву без своего багажа. Чемоданы россиян остались в африканской республике из-за поломки багажной линии в аэропорту Энфиды. Вещи людям доставят в лучшем случае через четверо суток. К тому же, рейсы из Туниса часто задерживаются по вине авиаперевозчиков, что также не добавляет радости туристам, вынужденным несколько часов проводить в аэропорту.