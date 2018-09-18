Владивосток, 18 сентября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В столице Приморья проходят «дни акций». Параллельно с коммунистами, которые стояли у здания краевой администрации, у Дома молодежи 18 сентября состоялся пикет сторонников кандидата в губернаторы Приморского края, врио главы края Андрея Тарасенко. Правда, он не был таким многочисленным, как у Андрея Ищенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Пикет в поддержку Андрея Тарасенко

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Алексей Иванов ИА REGNUM Сторонники врио губернатора

Около 150 человек в поддержку Андрея Тарасенко собрались во Владивостоке у Дома молодежи с плакатами:

«Нас не обманешь! Тарасенко выбрали мы», «Тарасенко — наш губернатор!».

Организатор митинга, депутат Законодательного собрания от «Единой России» Игорь Чемерис рассказал журналистам, что идея провести массовую акцию у него возникла в 15:30 и он начал подготовку к пикету.

«Сегодня мы собрались здесь, потому что это мой избирательный округ. Я знаю об акциях протеста, которые в это время проходили на центральной площади. Там особо ничего такого не происходило, если так уж честно говорить, потому что мы же видим, что тот митинг был заготовлен. Это «домашняя заготовка». А когда я смотрю на такую слабую заготовку мне становится понятно, что все-таки не так много тех людей, которые готовы, условно говоря, опустить забрало и бороться. Я за то, чтобы у нас подобные акции проходили цивилизованно», — призвал Игорь Чемерис.

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Алексей Иванов ИА REGNUM На пикете

В числе сторонников Андрея Тарасенко можно было увидеть депутатов, молодежь, общественников и людей старшего поколения.

Примечательно, но Андрей Тарасенко на пикете не появился.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье кипят выборные страсти. Два кандидата делят голоса избирателей и обвиняют друг друга в нечестной борьбе.

Все ждут, что скажет по итогам разбирательства глава ЦИК Элла Памфилова.