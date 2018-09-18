Рязань, 18 сентября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Мэрия Рязани нарушила закон «О защите конкуренции», наделив муниципальную компанию «Ритуал» своими полномочиями. К такому выводу пришел Арбитражный суд Рязанской области, который рассмотрел жалобу администрации города на действия регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба УФАС по Рязанской области.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Гроб

Ведомства выдало мэрии предписание еще в мае 2018 года. Тогда антимонопольщики, изучив документы, пришли к выводу, что муниципальная компания «Ритуал» незаконно наделена полномочиями по регистрации могил и участков захоронения, их учету и выделению мест под могилы на городских кладбищах. Мэрия не согласилась с выводами УФАС и обжаловала предписание в суде.

«Арбитражный суд Рязанской области согласился с выводами антимонопольного органа, отказав администрации города Рязани в удовлетворении заявленных требований», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что УФАС разных регионов нередко находят ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг. Например, в Волгограде сотрудники ведомства нашли сговор в соглашениях, заключенных между администрацией Волгограда и ритуальной компанией «Память». Кроме того, нередки случаи, когда речь идет о взяточничестве — на получении денег от ритуальных компаний за информацию об умерших зачастую «ловят» полицейских.