Калуга, 18 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Открытие 2-го симпозиума, посвященного проблемам разработки российских малых космических аппаратов (МКА) и их использованию, состоялось в Калуге 18 сентября, сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), выступившего организатором мероприятия.

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Работа научного форума была открыта выступлением председателя организационного комитета симпозиума, генерального конструктора по автоматическим космическим системам и комплексам — заместителя генерального директора ФГУП ЦНИИмаш Виктора Хартова. Он рассказал о современном состоянии и перспективах применения МКА и пожелал участникам форума плодотворной работы.

В ходе дискуссий учёные и специалисты ведущих предприятий РКП обсудят вопросы основных направлений применения систем на космических аппаратах, задачи научных исследований, проекты российских спутников, средства их развёртывания и многое другое. Работа симпозиума завершится 19 сентября.

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