Москва, 18 сентября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Израильские дипломаты в Москве не стали комментировать заявление российского военного ведомства относительно причастности израильских военных летчиков к катастрофе в Сирии самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 ВКС РФ. Об этом сообщает 18 сентября Интерфакс.

Рене Магритт. Молчаливое согласие (фрагмент). 1965

В ответ на соответствующий вопрос журналиста в дипломатической миссии Израиля в Москве ответили, что не намерены комментировать случившееся.

«Без комментариев», — цитирует агентство слова представителя дипмиссии.

Напомним, ранее Минобороны России опубликовало заявление, в котором обвинило пилотов ВВС Израиля в провокации, результатом которой стала гибель 15 российских военнослужащих и потеря самолета-разведчика Ил-20.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики прикрылись беззащитным Ил-20 от удара сирийской ПВО, отвечающей на нападение ВВС Израиля.

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