Пермь, 18 сентября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Перми 57-летнйи местный житель получил реальный длительный срок за валютные махинации. Мужчине инкриминировали незаконную банковскую деятельность и совершение валютных операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Все преступления, в которых обвинили пермяка, совершались в особо крупном размере и в составе организованной группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денежные махинации

По данным надзорного ведомства, преступная группа орудовала в 2014 году. Преступная деятельность распространялась далеко за пределы России. Сообщество состояло из трех групп. Одной из них руководил фигурант, который уже выслушал приговор.

Группа, которую он возглавлял, совершила валютные махинации на 30 млн долларов США, или 1 млрд рублей. Деньги выводились в Гонконг. При этом злоумышленники использовали липовые платежные документы по торговым контрактам. Сумма незаконно полученного дохода оценивается в 20 млн рублей.

По уголовному делу проходят четыре участника и три организатора незаконных финансовых операций. Пока суд состоялся в отношении одного организатора. По приговору он проведет в исправительной колонии общего режима 4,5 года, а также выплатит штраф в 350 тыс. рублей.