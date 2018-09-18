Москва, 18 сентября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В Москве стартует новый масштабный проект строительства и реконструкции улиц, в ходе его реализации будет построен пешеходный мост протяжённостью 0,63 км через реку Яузу на северо-востоке столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры 18 сентября. Как заявила глава ведомства Юлианна Княжевская, проект предусматривает строительство и ремонт свыше 5 км улично-дорожной сети, расположенных в районах Алексеевский и Ростокино.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Ведётся активное строение зданий в районе СВАО

«Ширина сооружения порядка шести метров. Подходы к мосту благоустроят и оборудуют современную пешеходную зону», — отметила Княжевская.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Расширение дороги на Новоалексеевской улице

Так, транспортно-планировочным решением предусматривается реконструкция улиц Бажова, Новоалексеевской, Маломосковской и 1-й Мытищинской, также Рижского проезда и 1-го Рижского переулка. Кроме того, планируется соединение улицы Ярославской и 3-й Мытищинской ул. на участке от Маломосковской до Новоалексеевской улицы.

«Реконструкция улицы Бажова позволит улучшить транспортную и пешую доступность жителей районов к станции «Ростокино» Московского центрального кольца (МЦК). Проезжую часть решено продлить до Малого кольца Московской железной дороги», — сообщила Княжевская.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Дорога на 1-й Мытищенской улице разделена на время ремонта

Эльвира Суркина ИА REGNUM Дефекты дорог на Маломосковской улице

Кроме того, будет расширена до двух полос движения в каждом направлении проезжая часть улиц Староалексеевской и Маломосковской, а также Рижского проезда. В целях безопасности движения здесь установят светофоры и проложат тротуары. На Новоалексеевской улице будут обустроены остановки для пассажирского транспорта.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Двухполосное движение на Маломосковской улице

Отметим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков, вопрос благоустройства центральных улиц в Москве необходимо провести через открытые обсуждения с жителями столицы, хотя мэрия, как правило, отказывается от публичных слушаний в пользу электронных опросов.

«Москомархитектура как орган правительства Москвы собирается массово и комплексно преобразовывать районы. Как таковых ещё не было предпроектных предложений, они только появляются, но сама инициатива правительства Москвы вызвала определенное недовольство жителей, есть отклики в соцсетях. Если есть негативная реакция, то даже принимая во внимание позицию правительства, что всем не угодишь, нужно более детально обсуждать вопросы благоустройства методом публичных слушаний, а не через электронное голосование на «Активном гражданине», — подчеркнул Новичков.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Некоторые места реконструкции огорожены

Эльвира Суркина ИА REGNUM Реконструкция зданий на Новоалексеевской улице

Он напомнил, что при реализации программы «Моя улица» главной ошибкой московских властей было полное отсутствие диалога с жителями.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Улица Новоалексеевская

Добавим, корреспондент ИА REGNUM, побывав на месте будущей реконструкции, отметил, что в целом местные улицы в довольно хорошем состоянии, территория ухожена, на асфальте нет следов повреждения или ям. О неудовлетворительном состоянии можно говорить лишь в отношении 1-го Рижского переулка.

Эльвира Суркина ИА REGNUM 1-й Рижский переулок

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявление московских властей о завершении реконструкции Рублевского шоссе, на официальном сайте мэра и правительства Москвы указано, что ремонт там начался вновь, в ходе него проведут замену бордюров и асфальта, нанесут новую дорожную разметку.

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