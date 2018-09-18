Пречистое, Ярославская область, 18 сентября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Главой Первомайского района Ярославской в третий раз подряд стала Инна Голядкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Yarregion.ru Инна Голядкина (справа)

18 сентября депутаты Первомайского района Ярославской единогласно — 12 голосов из 12 голосовавших — избрали Инну Голядкину главой района.

Конкуренцию ей составлял директор МУК Первомайский межпоселенченский Дом культуры Валентина Есиева и пенсионер Георгий Сачков.

Действующая глава Инна Голядкина уже руководит районом 2 срока — 10 лет.