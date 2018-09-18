Чита, 18 сентября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. На Забайкальский край надвигается ненастье. Штормовое предупреждение на 20−21 сентября передали синоптики, из-за того, что в регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные) при порывах ветра до 19−24 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Пурга

Уже завтра, 19 сентября, ночная температура в Забайкалье может упасть до — 4 °C, а в последующие двое суток ожидается и понижение дневных температур (на 8 °C и более).

По этому случаю краевое ГУ МЧС России предупреждает граждан о возможном установлении снежного покрова и других неблагоприятных метеорологических явлениях, которые могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера.