Вашингтон, 18 сентября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. У Дональда Трампа нет другого выхода, кроме как двигаться к полному вскрытию поводов для начала американскими правоохранительными органами расследования «российского вмешательства в выборы», возможно, республиканцы видят в этом свой серьёзный козырь, отметил во вторник, 18 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о предстоящем рассекречивании части данных, связанных с расследованием.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп приказал американским ведомствам рассекретить часть информации, связанной с так называемым «российским расследованием».

В частности, предполагается опубликовать часть текстов заявок в суд по поводу советника Трампа Картера Пейджа, связанные с этими заявками отчеты по интервью ФБР, а также связанные с расследованием смс-сообщения экс-главы ФБР Джеймса Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккейба.

У Дональда Трампа, действительно, нет другого выхода, кроме как продвигаться в направлении полного и объективного вскрытия причин и поводов для начала американскими правоохранительными органами расследования относительно приписываемого нашей стране вмешательства в выборы в США в 2016 году. Удастся ли ему довести это дело до конца — другой вопрос.

Тем не менее, рассекречивание упомянутых документов — это, конечно, шаг вперёд в этом деле, тем более что он делается по запросу конгрессменов-республиканцев. Республиканцы идут на это в преддверии очень важных для них выборов, и это говорит о многом. Вполне вероятно, что они видят в этом свой серьёзный козырь.

Обращает на себя внимание наличие в этой истории британского следа в виде бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, на основании бездоказательного «досье» которого, переданного американцам, ФБР и получило разрешение на слежку за советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Не в этом ли одна из причин явной неприязни Дональда Трампа к Терезе Мэй?

Что касается нашей страны, то объективное расследование нам на руку, хотя и в случае его благоприятного исхода американская политическая идиосинкразия к России никуда не исчезнет.