Санкт-Петербург, 18 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Пассажирский катамаран «Грифон» (проект 23 290), построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, начал пассажирские перевозки и за первую неделю работы обслужил более 1300 человек на линии между Петербургом и Петергофом. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в Едином центре водного туризма.

Единый центр водного туризма Катамаран «Грифон» у причала в Петергофе

Напомним, не имеющее российских аналогов судно создано в сотрудничестве ОСК и Роснано. Корпус катамарана выполнен из композитных материалов с применением углеродных тканей.

«Грифон» заменил на самом популярном водном маршруте в Петергоф один из «Метеоров», традиционно обслуживающих эту линию. За 40−45 минут «Грифон» доставляет в Петергоф или отвозит обратно 136 пассажиров. Новое судно находится под управлением компании «Нева Тревел Компани».

«Катамаран за счет своих габаритов способен свободно проходить под большинством разводных мостов Петербурга, тогда как «Метеор» испытывает в этом трудности при подъеме воды в Неве выше 70 см. На линии между Петербургом и Петергофом «Грифон» будет работать до 30 сентября, мы ожидаем, что его пассажирами в этом сезоне станут около 4000 человек», — заявил исполнительный директор ООО «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов.

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Длина катамарана «Грифон» — 26 метров, ширина — 9 метров, водоизмещение — 75 т, дальность плавания — до 1000 км с удалением от места убежища до 20 миль. Максимальная скорость — 29,5 узлов (50 км/ч), осадка — всего 1,5 метра, что позволяет ему свободно передвигаться в мелководных акваториях. Экипаж — три человека. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны до 2 метров (волнение моря в 4 балла).

Добавим, что катамаран может использоваться для развозки туристов с больших круизных лайнеров, прибывающих в Морской порт Санкт-Петербурга. Низкая надстройка позволяет ему проходить под мостами Невы в любое время суток.