Москва, 18 сентября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект об ответственности за неисполнение решений судов о прекращении распространения информации Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«В случае, если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает 315 статья УК, которая предусматривает максимальное наказание для физических лиц до одного года лишения свободы и для должностных лиц коммерческих структур и госслужащих до двух лет лишения свободы», — сказал один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский («Единая Россия»).

По мнению парламентария, именно незначительные административные санкции, действующие на сегодняшний день, приводят к тому, что решения суда игнорируются.

Одновременно Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность — до одного года лишения свободы — за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за неисполнение содержащихся в исполнительном документе (выданном на основании того же судебного акта) требований о прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.