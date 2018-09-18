Севастополь, 18 сентября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об изъятии 24 участков, входивших ранее в бывший севастопольский совхоз ЗАО «Софьи Перовской», для развития военного аэродрома Бельбек. Документ опубликован на сайте правительства города-героя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь — город-герой

«Изъять для нужд Российской Федерации земельные участки общей площадью 273 447 кв. м», — сказано в приказе.

В документе также отмечается, что государство возместит расходы за изъятые земли по госконтракту по работам на аэродроме.

Напомним, в конце августа спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что аэропорт Бельбек после реконструкции взлётно-посадочной полосы сохранит преимущественно военное значение, но гражданские самолёты в свободное от боевой подготовки время смогут, если это экономически выгодно, приземляться в Севастополе.

Предполагается, что после реконструкции гражданский аэропорт станет филиалом международного аэропорта Симферополь.