Екатеринбург, 18 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Екатеринбург может не успеть перейти к 2025 году на односменное обучение в школах. Своими опасениями в прямом эфире телеканала «Студия 41» поделился зам. главы администрации города Вадим Дударенко.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По его словам, надежды есть, но с каждым годом они становятся всё призрачнее и призрачнее. Для этого нужно вводить не по одной-две школы ежегодно, а по пять.

«К сожалению, сегодня уровень недофинансирования по части капитального ремонта, а также нового строительства высок», — отметил чиновник.

Он также добавил, что в федеральном законодательстве под развитием школ подразумеваются только новые места. Это и строительство, и реконструкция существующих школ. При этом на участке, где уже есть школа, запроектировать новую, может быть проблематично. Дело в том, что это будет делаться по новым СНиПам и участка может не хватить.