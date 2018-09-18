Москва, 18 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Госдума приняла поправки в регламент нижней палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Так, уточняется процедура регистрации парламентариев перед пленарным заседанием. Депутат Госдумы вправе зарегистрироваться с помощью электронной карточки, либо путем подачи письменного заявления на имя председательствующего на заседании, либо заявив о своем присутствии на заседании палаты с рабочего места в зале заседания, говорится в документе.

Одновременно прописывается, что в случае отсутствия депутата Госдумы на заседании палаты без уважительной причины в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты. Сейчас «штраф» составляет одну шестую.

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Ранее Госдума приняла поправки в регламент, запрещающие доверенности — депутат обязан лично принимать участие в заседаниях Госдумы и комитетов. При этом разрешается пропуск заседаний по уважительным причинам — их перечень также прописан в регламенте.

Уважительными причинами, позволяющими пропускать заседания, являются болезнь, направление депутата в командировку за пределы нашей страны в составе официальной делегации парламента, нахождение в командировке по направлению и согласованию с руководителем фракции и председателем Госдумы и исполнение членами Совета Думы — председателем Государственной думы, заместителем председателя Государственной думы, руководителем фракции других полномочий, связанных с их деятельностью.