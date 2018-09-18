Москва, 18 сентября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Ухудшение условий выдачи ипотечных кредитов в России связан с завершением массового процесса рефинансирования кредитов в первом полугодии 2018 года, заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников. Об этом сообщает 18 сентября РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По словам Печатникова, «клиенты переходили на обслуживание своего ипотечного кредита из одного банка в другой» в связи с тем, что кредитные организации предоставляли «суперльготные условия» по рефинансированию ипотеки.

Также зампред ВТБ подчеркнул, что основная масса заемщиков, которая собиралась провести рефинансирование ипотеки, уже сделала этот шаг.

Напомним, согласно данным Центробанка РФ, средняя рублевая ипотечная ставка в России в июле 2018 года впервые с января выросла до 9,57%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина заявила, что в Москве с января по июль 2017 года почти на 60% увеличилось количество выданных жилищных кредитов.

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